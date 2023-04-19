В Коми поймали распространителя наркотиков из ближнего зарубежья

Фото: архив КП

В пресс-службе УФСБ Коми сообщили, что в отношении гражданина страны ближнего зарубежья возбудили уголовное дело. Причиной стала причастность к организации межрегионального канала передачи наркотиков из Волгограда в республику.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела стал членом организованной группы, которая сбывала наркотики через интернет. В марте этого года он получил от оператора координаты тайника в селе Визинга, взял оттуда товар и доставил в Сыктывкар.

Мужчину задержали сотрудники органа безопасности, изъяв у него 486 грамм стоимостью более 1 млн рублей. Сейчас его заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хотел вернуть ее домой»: 37-летний сыктывкарец угрожал «взорвать» кафе (подробнее)