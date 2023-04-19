Подросток из Коми лишился кисти во время колки дров

В Ухте индивидуального предпринимателя оштрафовали за травму, которую получил подросток, работая у него. Несовершеннолетний во время работы лишился кисти руки, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, обвиняемый организовал работы по колке дров при помощи гидравлического дровокола и привлек к этому подростка без надлежащего оформления и соблюдения правил труда.

Во время работы рука пострадавшего находилась в рабочей зоне лезвия дровокола, что привело к ампутации кисти руки. Чтобы спасти несовершеннолетнего, его пришлось доставлять в Москву.

Суд принял решение взыскать в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 950 тыс. руб., а также штраф в размере 50 тыс. руб.

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