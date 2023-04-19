Житель Коми украл iPhone, который уронила девушка

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В Ухте 28-летнего местного жителя подозревают в краже iPhone 7. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что у нее украли телефон. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Ухтинка находилась в гаражном массиве на втором этаже. Она разговаривала по телефону и через щель уронила iPhone на улицу. Когда горожанка спустилась вниз, телефона уже не было.

– Рядом находился молодой человек, однако он заверил заявительницу, что телефон не видел и ничего не брал, – отметили в МВД.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний ухтинец. Телефон парень присвоил себе, вытащил сим-карту и продал в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

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