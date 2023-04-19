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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 7:20

В Коми двое мужчин устроили пьяный дебош в бане

На место инцидента прибыли росгвардейцы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Воркуте сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые устроили пьяный дебош в бане. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в банно-оздоровительном комплексе. Между двумя посетителями произошла драка, в ходе которой они выбили дверь.

Администратор заведения нажала на тревожную кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали двоих мужчин 1974 и 1980 года рождения.

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