В Коми двое мужчин устроили пьяный дебош в бане

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В Воркуте сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые устроили пьяный дебош в бане. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в банно-оздоровительном комплексе. Между двумя посетителями произошла драка, в ходе которой они выбили дверь.

Администратор заведения нажала на тревожную кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали двоих мужчин 1974 и 1980 года рождения.

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