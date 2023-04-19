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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:20

В Коми на лед реки Печоры сел самолет авиалюбителя Виктора Михайлова

Он путешествует по северу России
Источник:kp.ru
Фото: Ростислав Федоров.

Фото: Ростислав Федоров.

Авиалюбитель Виктор Михайлов путешествует по северу РФ на самолете. В Республике Коми он уже останавливался в Керках и Емве. Пользователи социальных сетей пишут, что его самолет сел на лед реки Печоры.

С первого апреля на самолете «Северок» Виктор Михайлов путешествует на Север по большому маршруту. Авиалюбитель уже пролетел Вологодскую и Архангельскую области, после чего оказался в Республике Коми.

16 апреля Виктора Михайлова заметили на льду реки Печоры.

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