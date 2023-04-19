В Коми почти 5 тысяч женщин получили пособия на покупку продуктов

Фото: Нина ЮШКОВА.

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Коми малоимущим кормящим матерям и беременным женщинам выплачивают пособия на покупку продуктов.

С начала текущего года данный вид господдержки получили более 1,7 тысяч малоимущих кормящих матерей и свыше 3,2 тысяч беременных женщин. Данные предоставили в региональном Минтруда и соцзащиты населения Коми.

Сумма выплаты беременным женщинам на покупку продуктов составляет 1 000 рублей в месяц, а размер пособия на покупку продуктов малоимущим кормящим женщинам - 703 рубля в месяц.

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