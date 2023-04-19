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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:27

В Коми стало меньше малоимущих семей

Жители республики получают около 80 видов социальных выплат
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Коми уменьшилось количество малоимущих семей. Об этом сообщила первый заместитель председателя республиканского правительства Эльмира Ахмеева.

По сравнению с началом 2022 года количество малоимущих, зарегистрированных в органах социальной защиты, уменьшилось на 3700 человек. Ахмеева добавила, что число малоимущих семей стало на 1100 меньше. Первый вице-премьер отметила, что жители Коми получают около 80 видов социальных выплат. По ее словам, большая часть регионального бюджета – расходы на социальную поддержку.

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