В Коми стало меньше малоимущих семей

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В Коми уменьшилось количество малоимущих семей. Об этом сообщила первый заместитель председателя республиканского правительства Эльмира Ахмеева.

По сравнению с началом 2022 года количество малоимущих, зарегистрированных в органах социальной защиты, уменьшилось на 3700 человек. Ахмеева добавила, что число малоимущих семей стало на 1100 меньше. Первый вице-премьер отметила, что жители Коми получают около 80 видов социальных выплат. По ее словам, большая часть регионального бюджета – расходы на социальную поддержку.

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