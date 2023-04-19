В одном из ТЦ Сыктывкара посетитель вел себя агрессивно и громко ругался матом

Фото: Нина ЮШКОВА.

В одном из торговых центров Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Сотрудник охраны ТЦ рассказал, что один из посетителей вел себя крайне неадекватно - агрессировал, выражался нецензурной бранью, громко кричал, не реагировал на замечания.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнего мужчину. В настоящее время устанавливаются детали случившегося.

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