В Сыктывкаре мужчина взял у знакомой 780 тысяч рублей, чтобы уладить несуществующее ДТП

Фото: Нина ЮШКОВА.

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Сыктывкара, который похитил у знакомой 780 тысяч рублей для того, чтобы уладить несуществующее ДТП. Оказалось, что подобным образом он обманул еще нескольких женщин, за что был судим. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

В декабре 2019 года 34-летняя женщина познакомилась с подсудимым. Спустя несколько месяцев он предложил ей сесть за руль и поучиться вождению. При движении задним ходом он закричал, что она сбила человека. Сыктывкарка очень испугалась и не стала выходить из машины. Вернувшись, он велел ей пересесть на пассажирское сиденье не выходя из машины, а сам сел за руль и уехал.

На следующий день он позвонил приятельнице и заявил, что пострадавшей необходимо передать 1,5 млн рублей, а также полицейским и врачам. Женщина все-таки отдала 750 тысяч рублей, часть из которых она взяла в кредит в банке, а также ювелирные украшения на сумму более 30 тысяч рублей. После получения денег и золота мужчина прекратил с потерпевшей общение.

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