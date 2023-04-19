В Коми приемная дочь сожгла животных родителей

Фото: архив "КП"

В Сторожевске сельчанка сожгла домашних животных своих приемных родителей. Женщина, будучи в обиде, решила отомстить им.

По ее словам, родители попросили прийти к ним в гости трезвой и без сожителя. Сельчанка, будучи пьяной, восприняла сказанное близко к сердцу и подожгла сено. Огонь уничтожил не только сарай, но и всю живность, которая была в нем.

Огонь уничтожил здание, три тонны сена, доски, клетки и 50 веников. В пожаре погибли четыре козы, два индюка и 28 кроликов. Имущественный ущерб составил более 106 тысяч рублей.

Женщина в суде вину признала. Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. С нее взыскана сумма имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, передает «КомиОнлайн».

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