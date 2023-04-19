В Коми убившая сожителя женщина заплатит его матери один миллион рублей

Фото: pxhere.com

В Сыктывдинском районе рассмотрели иск местной жительницы, которая требовала 25 млн рублей с убийцы своего сына. Мужчина погиб от рук сожительницы.

Трагедия произошла еще в прошлом году. Выпившие возлюбленные сильно поругались. В ходе конфликта женщина схватилась за стеклянную кружку и ударила ею по голове сожителя. Удар был такой силы, что мужчин умер до приезда скорой. За убийство сожителя сельчанка получила шесть лет тюрьмы.

Мать покойного заявила, что ей причинены нравственные страдания, которые она оценила в 25 млн рублей. Однако суд ее иск удовлетворил лишь частично, уменьшив сумму в 25 раз.

- Суд признал за женщиной право на компенсацию морального вреда, в связи с невосполнимой потерей близкого человека. В решении суда указано, что в результате смерти сына утрачена семейная связь, мать навсегда лишилась заботы, поддержки, внимания, что не могло не отразиться на ее психологическом состоянии. Тем не менее, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, суд решил снизить размер компенсации, подлежащий взысканию, - говорится в релизе.

В итоге суд постановил взыскать с осужденной в пользу матери убитого компенсацию морального вреда, причиненного смертью сына, в размере 1 млн рублей, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми приемная дочь сожгла животных родителей (подробности)