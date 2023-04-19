В Коми привлекли к ответственности главу поликлиники в Яреге

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Прокуратура Ухты провела проверку исполнения законодательства, регулирующего исполнение государственных и муниципальных контрактов. В ходе нее установлен факт неисполнения медицинским учреждением обязательства по оплате выполненных контрагентом услуг.

Установлено, что между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Коми «Городская поликлиника № 2» поселка Яреги и ООО «Центр профилактической медицины «Ультрамед» был заключен контракт на оказание услуг по проведению флюорографических исследований.

Несмотря на выполнение контрагентом своих обязательств, поликлиника не оплатила выполненные в сентябре 2022 года работы.

Прокуратура г. Ухты возбудила в отношении бывшего главного врача городской поликлиники № 2 поселка Яреги дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ за нарушение сроков оплаты по закупкам у субъектов предпринимательства.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлек бывшего главврача к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки долг перед субъектом предпринимательства погашен в полном объеме.

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