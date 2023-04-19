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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:53

У некоторых жителей Коми вырастут пособия

Приемным семьям Коми проиндексируют выплаты
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми увеличили размер выплат приемным семьям. Такое решение приняли депутаты Госсовета сегодня, 19 апреля. Ранее предложение проиндексировать выплаты выдвинуло региональное министерство образования и науки.

После принятия закона индексация составит 4%. При этом применяться коэффициент должен будет с 1 января 2023 года. Средства будут выделены из бюджета министерства, а не республиканского.

Добавим, что в 2022 году размер пособия варьировался от 9 446 рублей до 13 362 рублей. При назначении пособия учитывается возраст ребенка и район проживания. Получателями выплат в Коми являются более двух тысяч сирот.

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