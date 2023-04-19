Пьяный житель Коми украл телефон, а потом потерял его

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В Ухте 23-летнего жителя Сосногорска признали виновным в краже телефона сожителя своей приятельницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе молодой человек был в гостях у своей знакомой в Ухте. Во время распития алкоголя между ним и сожителем его знакомой возник конфликт.

– Через некоторое время, когда знакомая со своим сожителем вышли на лестничную площадку покурить, гость заметил оставленный на диване мобильный телефон, забрал его, вызвал такси и уехал, – рассказали в прокуратуре.

Чужой телефон злоумышленник потерял около своего дома, поскольку был очень пьян. Об этом он вспомнил к вечеру следующего дня, когда проснулся. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Молодой человек признал свою вину. При этом ущерб житель Коми не возместил. Молодого человека приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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