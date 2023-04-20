В Коми намерены выселить жителей поселка

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Глава Коми Владимир Уйба распорядился проработать вопрос переселения жителей из поселка Сыня Печорского района. Решение принято в связи с малым заселением.

В пресс-службе руководителя региона отметили, что жители жаловались на то, что их жилье пришло в неудовлетворительное состояние, в квартирах начала появляться плесень, строения требуют ремонта, а коммуникации не обновлялись 35 лет.

В настоящий момент в поселке зарегистрированы 269 человек в 326 жилых помещениях. По программе каремонта, работы запланированы на 2027 год, а четыре дома в нее не включены.

Владимир Уйба сообщил, что лучшим решением является переселение местных житель из поселка в Печору.

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