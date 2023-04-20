Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 апреля 2023 6:15

В одном из поселков в Коми произошел серьезный пожар

Огонь уничтожил два жилых дома
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС Коми сообщили о пожаре в поселке Седтыдор Койгородского района. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано днем, 19 апреля.

В ведомстве сообщили, что к моменту, когда приехали спасатели, горели два жилых строения и хозяйственные постройки. В качестве причины выделили поздное обнаружение пожара.

Уточняется, что пострадавших и погибших не обнаружено, обстоятельства случившегося пока что устанавливаются дознавателями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми устроил дебош в медицинском учреждении (подробнее)