В одном из поселков в Коми произошел серьезный пожар

Фото: архив КП

В МЧС Коми сообщили о пожаре в поселке Седтыдор Койгородского района. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано днем, 19 апреля.

В ведомстве сообщили, что к моменту, когда приехали спасатели, горели два жилых строения и хозяйственные постройки. В качестве причины выделили поздное обнаружение пожара.

Уточняется, что пострадавших и погибших не обнаружено, обстоятельства случившегося пока что устанавливаются дознавателями.

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