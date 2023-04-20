Фанаты Тимати готовятся к его свадьбе с сыктывкаркой Валентиной Ивановой

Фото с личной страницы Валентины Ивановой

В Интернете все шепчутся, что рэпер Тимати скоро распрощается с холостяцкой жизнью и женится на сыктывкарке. На фото его подруги Валентины Ивановой одно колечко уж очень смахивало на обручальное. Об этом написали в журнале MAXIM.

Модель редко постит в запрещённой сети фотки с Тимати, но периодические мелькает с ним на мероприятиях. Так, когда-то попала на фото Оксаны Самойловой. Сейчас в соцсетях на фото она держит за руку Тимура Юнусова, демонстрируя колечко на безымянном пальце.

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