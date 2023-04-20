Мошенники украли у троих сыктывкарцев 87 тысяч рублей

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За сутки мошенники обокрали троих жителей Сыктывкара, общая сумма ущерба превысила 87 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 30-летний сыктывкарец решил купить лодочный мотор. Мужчина нашел подходящее объявление и связался с продавцом. Житель столицы Коми заплатил более 59 тысяч рублей, но товар так и не получил.

Кроме того, 21-летний сыктывкарец лишился около 7 тысяч рублей при покупке SSD накопителя. Мужчина 1965 года рождения решил купить инкубатор для яиц. Сыктывкарец отдал 21 410 рублей, но также не получил товар. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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