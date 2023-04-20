В правительстве Коми объяснили, для чего в Минэкономразвития передали сферу туризма

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Функции в сфере туризма будут переданы Минэкономразвития Коми, а Министерство культуры, туризма и архивного дела переименуют в Министерство культуры и архивного дела.

17 апреля в понедельник соответствующий указ подписал глава Республики Коми Владимир Уйба. Данное решение объяснила первый зампредседателя правительства РК Эльмира Ахмеева.

Передача функций по развитию туризма позволит повысить инвестиционную привлекательность Коми а также нарастить темпы развития сферы туризма. Слова Эльмиры Ахмеевой передает издание «Комиинформ».

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