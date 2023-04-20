В России увеличат размер социальных налоговых вычетов

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Накануне Госдумой были приняты поправки в Налоговый кодекс. Лидеры парламентских фракций, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин выступили с инициативой увеличить размер налоговых вычетов по расходам на лечение, покупку лекарств и образование.

Как сообщается на сайте Государственной Думы, было предложено увеличить сумму до 110 тысяч рублей, с которой жители России смогут получить по расходам на обучение ребенка вычет в размере 13%.

Кроме того, было предложено увеличить сумму до 150 тысяч рублей, с которой граждане смогут получить налоговый вычет по расходам покупку лекарств, лечение и на собственное обучение.

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