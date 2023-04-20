Для муниципалитетов Коми планируют приобрести 45 новых автобусов

Фото: Нина ЮШКОВА.

Для муниципалитетов республики Коми планируют приобрести 45 новых автобусов. Об этом заявила первый зампредседателя правительства РК Эльвира Ахмеева.

За счет использования казначейских кредитов планируется обновление городского пассажирского транспорта. Уже направлена предварительная заявка на сумму 229 млн рублей.

Кроме того, в Сыктывкаре планируют запустить реформу пассажирских перевозок. Она предусматривает создание магистральных маршрутов и введение проездных билетов.

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