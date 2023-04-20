В одном из городов Коми ложный вызов о пожаре собрал все экстренные службы

Фото: Нина ЮШКОВА.
В Емве на ложный вызов о пожаре собрались все экстренные службы. Об этом сообщает издание БНК со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Вечером 19 апреля Емву переполошил ложный вызов о пожаре. Автомобили скорой помощи, полиции и МЧС заметили по улице Ленинградской около дома №26.
Стоит отметить, что за ложный вызов полиции, пожарных, скорой помощи или иных спецслужб можно получить штраф до 1500 рублей.
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