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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:50

В одном из городов Коми ложный вызов о пожаре собрал все экстренные службы

Инцидент произошел в Емве
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Емве на ложный вызов о пожаре собрались все экстренные службы. Об этом сообщает издание БНК со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Вечером 19 апреля Емву переполошил ложный вызов о пожаре. Автомобили скорой помощи, полиции и МЧС заметили по улице Ленинградской около дома №26.

Стоит отметить, что за ложный вызов полиции, пожарных, скорой помощи или иных спецслужб можно получить штраф до 1500 рублей.

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