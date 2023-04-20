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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:46

В Коми 5,3 тысячи медиков получают специальные выплаты

Их размер составляет от 4,5 до 18,5 тысячи
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми специальные социальные выплаты получают 5,3 тысячи медработников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения СФР.

Каждый месяц на эту меру поддержки тратят около 40 миллионов рублей. Выплаты получают медики первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники скорой помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

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Выплаты производятся в рамках национального проекта «Демография» (подробности)