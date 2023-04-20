В Сыктывкаре мужчина украл куртку и сбыл ее за бесценок

Фото: Нина ЮШКОВА.

В отделение полиции по Сыктывкару обратился сотрудник одного из магазинов и рассказал, что неизвестный похитил из торгового зала куртку стоимостью около 4 тысяч рублей. В скором времени полицейские задержали 39-летнего неоднократно судимого мужчину.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, подозреваемый зашел в примерочную, с помощью кусачек снял с куртки защитный магнит, надел ее на себя, а сверху прикрыл своей верхней одеждой. Похищенную вещь он продал за 1000 рублей неизвестному, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

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