В Коми произошел несчастный случай с работником транспортного управления

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В Коми произошел несчастный случай с работником ООО «Усинское территориальное транспортное управление». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в республике.

Основной профиль компании – деятельность грузового транспорта. Там трудятся 1026 человек. С одним из сотрудников 6 марта произошел легкий несчастный случай. Оказалось, что сначала причины случившегося установили неверно. Поэтому было проведено дополнительное расследование.

– Работодателю предписано оформить акт формы Н-1 и выдать его работнику, а также обеспечить своевременную выдачу работнику средств индивидуальной защиты, – говорится в сообщении.

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