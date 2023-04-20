Как беременным жительницам Коми получить компенсацию за проезд в медучреждения

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В Коми более 250 беременных жительниц Коми из труднодоступных населенных пунктов смогли компенсировать проезд в медучреждения республики. Такие данные сообщили в региональном Минтруда.
По данным ведомства, только за первые три месяца 2023 года льготой воспользовались 256 жительниц сел и деревень. На эти цели из регионального бюджета было выделено около 740 тысяч рублей.
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо обратиться в соцзащиту или в любой МФЦ на территории Коми.
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