В Коми впервые зарегистрировали рождение ребенка без посещения ЗАГСа

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В Коми провели первую государственную регистрацию рождения ребенка без посещения органов ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Министерства юстиции РФ.

В Коми запустили суперсервис «Рождение ребенка».

– Первой зарегистрированной через суперсервис стала девочка Анна, – рассказали в управлении.

На сегодняшний день сервисом воспользовались пять семей. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах, а также согласие на оформление электронного медицинского свидетельства. При этом в дальнейшем можно получить бумажные документы в любом органе ЗАГС.

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