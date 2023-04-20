В Коми судили бизнесмена, из-за которого подросток получил травму руки

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте индивидуального предпринимателя признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Бизнесмен организовал производство по колке дров. В августе он допустил несовершеннолетнего к выполнению работ в качестве разнорабочего.

– Во время работы на гидравлическом дровокольном станке подросток получил травму руки, – отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Коммерсант грубо нарушил Трудовой кодекс, а также законодательства об охране труде. В частности, фигурант не провел с подростком инструктаж и не обеспечил безопасность при эксплуатации оборудования. Суд оштрафовал бизнесмена. Кроме того, с него взыскали 950 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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