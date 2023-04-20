В Сыктывкаре на 36-летнего тату-мастера возбудили дело из-за свастики на ноге

Фото из личного архива

Сыктывкарец Вячеславв Г. стал главным фигурантом уголовного дела за неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики. Мужчина и ранее попадал в поле зрения правоохранителей, однако продолжал показывать всем горожанам свою тату в виде свастики. Теперь ему грозит реальный срок.

Так, в первый раз Вячеслав попался на демонстрации свастики в интернете, тогда его наказали денежным штрафом. Во второй раз тату-мастер уже был арестован на пять суток.

А уже через пару месяцев после последнего инцидента Вячеслав решил сходить на фитнес. Мужчина надел шорты, и татуировка свастики снова попалась кому-то на глаза.

Известно, что 19 апреля на него возбудили уголовное дело. По первой части статьи 282.4 сыктывкарцу может грозить до 4 лет лишения свободы.

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