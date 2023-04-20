В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО бойцом

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе проведения специальной операции Ильей Сазановым. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Сазанов родился и вырос в Сыктывкаре. Он отслужил в армии, а после этого получил профессию повара. В октябре прошлого года сыктывкарец ушел добровольцем по контракту. 8 апреля житель Коми погиб.

– Вечная слава тебе, Илья Александрович, – сказал Уйба.

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Он скончался еще 4 марта (подробности)