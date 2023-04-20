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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:38

Житель Коми назвался именем брата, чтобы уйти от наказания за нарушение правил охоты

Мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Житель Усть-Вымского района пытался уйти от административной ответственности за нарушение правил охоты, представившись именем своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина находился в закрепленных охотничьих угодьях без охотничьего билета. Кроме того, у него не было разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также на хранение и ношение оружия. Однако выяснилось, что этот человек не мог совершить это правонарушение, поскольку в тот момент был на работе.

– Протокол об административном правонарушении был составлен в отношении иного лица, документов при котором не имелось, личность установлена со слов, – говорится в сообщении.

Административное дело в отношении жителя Ком закрыли. Истинным нарушителем оказался его родной брат. Он назвался чужим именем, чтобы уйти от ответственности. В итоге мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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