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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:21

В Коми закрыли уголовное дело о клевете в отношении ухтинки

Об этом просила потерпевшая
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте местную жительницу, обвиняемую в клевете, освободили от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В ноябре ухтинка публично оклеветала потерпевшую в социальной сети «ВКонтакте». Горожанка опубликовала запись, порочащую честь и достоинство, подрывающую репутацию знакомой. Было заведено уголовное дело. Потерпевшая представила заявление о его прекращении. Причиной стало примирение с подсудимой. Ухтинка публично извинилась перед потерпевшей, разместив запись в той же соцсети. В итоге мировой судья прекратил уголовное дело.

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