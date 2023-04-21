В Коми 62-летний мужчина развращал долгое время падчерицу и дочь

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В Вуктыле 62-летнего мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности двух девочек. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.
По предоставленным данным, фигурант уголовного дела совершал преступления сексуального характера в отношении своей дочери и падчерицы с их малолетнего возраста. Экспертиза выявила у него признаки педофилии.
Суд назначил ему 23 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима. Также ему назначили принудительные меры медицинского характера и лечения у врача-психиатра.
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