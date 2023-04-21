В Коми откроют авиаперелеты в труднодоступные поселки трех районов

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По информации пресс-службы министерства экономразвития и промышленности Коми, в регионе с 20 апреля возобновят пассажирские авиарейсы в труднодоступные населенные пункты Ижемского, Усть-Цилемского и Усинского районов.

По понедельникам в Усинском районе самолеты будут летать из Усинска в Денисовку и Мутный Материк, по четвергам – в Денисовку, Мутный Материк, Щельябож, Усть-Лыжу, Захарвань.

В Усть-Цилемском районе по вторникам и четвергам будут осуществляться авиаперелеты по маршруту: Усть-Цильма – Окунев Нос – Медвежка – Новый Бор – Ёрмица – Харъяга – Новый Бор – Медвежка – Окунев Нос – Среднее Бугаево – Уег – Усть-Цильма.

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