С мэрии Сыктывкара взыскали 580 тысяч рублей за покалеченного 12-летнего мальчика

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Прокуратура Сыктывкара проверила деятельность Дорожного хозяйства после того, как на территории предприятия пострадал 12-летний мальчик. Ребенок получил множественные переломы и несколько дней провел в реанимации.

По предоставленным данным, 20 августа 2022 года несовершеннолетний играл на площадке складирования мешков с галитом, когда один из них упал на мальчика с верхнего яруса. Пострадавший больше суток провел в реанимации, а затем два месяца в отделении травматологии, после учился ходить заново.

В адрес руководителя администрации Сыктывкара внесли представление, обязывающее огородить территорию надежным забором. Также в суд подали исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетнего морального вреда в размере 580 тысяч рублей.

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