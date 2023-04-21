Стало известно, будут ли задания по СВО на ЕГЭ-2023 по истории

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В 2023 году выпускников, сдающих ЕГЭ по истории, будут ждать изменения. Об этом сообщила и. о. министра образования республики Наталья Якимова. По ее словам, длительность экзамена была увеличена на 30 минут из-за новых заданий, которые добавили в КИМ.

Также глава ведомства заявила, что заданий, касающихся специальной военной операции, в 2023 году не будет. Якимова подчеркнула, что тема должна быть хорошо изучена на уроках, а сейчас тем про СВО в учебниках нет.

- Сейчас такого нет, но тема СВО будет включена в учебники истории 10-11 классов с нового учебного года, - сказала она.

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