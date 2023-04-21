В Коми суд вынес приговор радикальному исламисту

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Ухте суд вынес приговор 24-летнему местному жителю за оправдание терроризма в Интернете. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Мужчина являлся приверженцем радикальных течений ислама. С 2021 по 2022 год он размещал видеозаписи, направленные на публичное оправдание терроризма.

В видеофайлах показывалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ. Также видеозаписи содержали положительную оценку их деятельности.

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