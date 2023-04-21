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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:40

В Коми собаки стали реже кусать людей

Об этом рассказала и.о министра сельского хозяйства Надежда Усова
Источник:kp.ru

В республике Коми зафиксировано снижение случаев укусов людей собаками. В 2022 году на отлов животных и создание приюта было выделено около 80 млн рублей.

И.о министра сельского хозяйства Коми Надежда Усова рассказала, как в республике обстоит ситуация с отловом собак. В прошлом году число пострадавших от укусов животных заметно снизилось, если сравнивать с 2021 годом - 1 414 и 1 726 случаев соответственно.

Также в 2022 году были отловлены 1 584 собаки.

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