Жительница Коми, поверив мошенникам, лишилась всех сбережений

Фото: Нина ЮШКОВА.

56-летняя жительница села Объячево обратилась в полицию и рассказала, что поверила аферистам и лишилась более 1,7 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, возбуждено уголовное дело.

На телефон заявительницы поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, мошенники пытаются похитить деньги с ее карты. Для того, чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их на безопасный счет.

Доверчивая женщина пошла в банк и перевела аферистам все свои сбережения.

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