В Коми проводится аккредитация ветлаборатории

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В ветлаборатории Коми проводится аккредитация. На данные цели выделено почти 3 млн рублей. В пресс-службе регионального Минсельхоза сообщили, что данные средства будут направлены на возмещение затрат учреждения на переоснащение и внутренний ремонт помещений.

В настоящее время формируется экспертная группа, которая оценит соответствие ветеринарной лаборатории Коми критериям аккредитации.

Аккредитация должна завершиться к концу 2023 года.

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