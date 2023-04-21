В Коми проводится аккредитация ветлаборатории

Фото: Pixabay.
В ветлаборатории Коми проводится аккредитация. На данные цели выделено почти 3 млн рублей. В пресс-службе регионального Минсельхоза сообщили, что данные средства будут направлены на возмещение затрат учреждения на переоснащение и внутренний ремонт помещений.
В настоящее время формируется экспертная группа, которая оценит соответствие ветеринарной лаборатории Коми критериям аккредитации.
Аккредитация должна завершиться к концу 2023 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми школьник получил штраф за шпаргалку на ЕГЭ (подробнее)