В Коми волонтеры продолжают искать 72-летнюю Валентину Попову

Фото: Соцсети.

В Сыктывкаре продолжаются поиски 72-летней Валентины Поповой (Змыгаловой). Пенсионерка не выходит на связь с 11 апреля.

Приметы: темно-русые волосы с сединой, светло-серые глаза, обычное телосложение, рост 160 сантиметров. В день исчезновения на ней была куртка розового цвета.

Завтра, 22 апреля, все желающие могут присоединиться к поискам пропавшей без вести пенсионерки. Сбор будет проходить в 10:00 по адресу: город Сыктывкар, остановка автобуса №25, Нювчимское шоссе. Координаты: 61.640040, 50.983412

Телефоны для связи с волонтерами: 8 (912) 180 16 94, 8 (904) 101 06 25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми проводится аккредитация ветлаборатории (подробнее)