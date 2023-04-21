В Коми благодаря семейному капиталу 138 семей купили квартиры

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С начала 2023 года в Коми региональный семейный капитал на первенца помог купить жилье 138 семьям. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Размер семейного капитала составляет 150 тысяч рублей. Его могут получать семьи, у которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В первом квартале 2023 года сертификаты на региональный семейный капитал получили 483 человека. На эти цели потратили 40,7 миллиона рублей.

Благодаря этой выплате 138 семей смогли купить квартиру, еще 224 потратили деньги на ремонт жилья.

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