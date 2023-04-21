В МЧС Коми напомнили о новых правилах установки мангалов

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В Коми с 1 марта вступили в силу новые правила приготовления шашлыков на частных территориях. О них напомнили в МЧС по Коми.

Так, мясо следует жарить либо на мангале, либо в жаровне. Самая близкая постройка должна находится дальше пяти метров от огня, а место розжига и вовсе нужно полностью очистить от сухих веток и листьев, заявили в ведомстве.

- При этом недопустимо использование мангала/жаровни с повреждениями, допускающими выпадение из них горючих материалов, - заключили в МЧС.

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