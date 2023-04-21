За четыре года из-за границы в Коми переселились 166 соотечественников

Фото: Нина ЮШКОВА.

С конца 2018 года в Коми действует программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, которые проживают за рубежом. Как сообщает издание БНК со ссылкой на региональное МВД, за все время в республику переселились 166 человек, из которых 73 участника программы и 93 - члены их семей.

Согласно данным на 14 апреля, на учете в Министерстве внутренних дел состояло 154 соотечественника. Один участник программы сейчас проживает в Вуктыле, 12 человек живут в Инте, 21 - в Печоре, 34 - в Воркуте.

Переселенцам выплачивают денежные средства из федерального и регионального бюджетов: 20 тысяч рублей получает участник программы, 10 тысяч рублей - член семьи.

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