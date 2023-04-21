Мошенники украли у психолога из Сыктывкара более 500 тысяч рублей

Фото: pexels.com

Мошенники под видом работодателей похитили у 47-летней жительницы Сыктывкара более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарка работает педагогом-психологом в детском саду. Женщине позвонила девушка и представилась сотрудником онлайн-платформы по поиску работы. Собеседница предложила жительнице Коми подработку фрилансером. Для дальнейших действий требовалась активация электронного кошелька. Женщина продиктовала свои персональные данные и банковские реквизиты. После этого горожанка лишилась более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у троих сыктывкарцев 87 тысяч рублей

Все они пытались купить товары в интернете (подробности)