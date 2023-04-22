Вышедший из тюрьмы несколько дней назад сыктывкарец убил знакомого

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь мужчины. О погиб от рук 36-летнего приятеля, который только-только вышел из тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми, трагедия произошла в общежитии на улице Морозова. Мужчины выпивали спиртное, когда стали сильно ругаться. Один из них схватился за нож и вонзил его в грудь другого. От тяжелых травм сыктывкарец умер до приезда скорой.

- Ранее злоумышленник был судим, освободился из мест лишения свободы несколько дней назад. Он задержан, в отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в ведомстве.

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