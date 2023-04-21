Отец погибшего из-за падения в люк сыктывкарца получит 800 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре мужчине, чей 45-летний сын провалился в канализационный колодец на улице Маркова и погиб, заплатят 800 тысяч рублей. Соответствующее решение принял городской суд.

Трагедия произошла 22 июня 2019 года. 30-летняя женщина и 45-летний мужчина шли по неосвещенной дороге. Сыктывкарка не заметила приоткрытый люк и стала падать. Мужчина кинулся ей на помощь, но рухнул вниз головой и повлек за собой спутницу. Она смогла выбраться, а сыктывкарец погиб.

Уголовное дело заводить не стали. Отец погибшего обратился в суд. Он потребовал взыскать с МКП «Жилкомсервис» 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд учел, что сын истца был пьян и шел не по тротуару. В итоге с «Жилкомсервиса» взыскали 800 тысяч рублей. Ранее еще 300 тысяч отсудила гражданская супруга погибшего, которая вместе с ним упала в люк.

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