Тяжелый несчастный случай произошел в Коми с трактористом

Фото: архив "КП"

В Прилузском районе Коми мужчина оказался на больничной койке. Он получил тяжелую травму во время работы.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, пострадавший работает трактористом на индивидуального предпринимателя. Во время рабочей смены 18 апреля с ним произошел несчастный случай, который был квалифицирован как тяжелый. В ведомстве характер травм не уточнили.

- Полученные травмы, отнесены к тяжелой степени тяжести повреждения здоровья. Обстоятельства уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - заявили в надзорном органе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец погибшего из-за падения в люк сыктывкарца получит 800 тысяч рублей (подробности)