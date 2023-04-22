Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 апреля 2023 9:00

Тяжелый несчастный случай произошел в Коми с трактористом

Произошедшее расследует Гострудинспекция республики
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Прилузском районе Коми мужчина оказался на больничной койке. Он получил тяжелую травму во время работы.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, пострадавший работает трактористом на индивидуального предпринимателя. Во время рабочей смены 18 апреля с ним произошел несчастный случай, который был квалифицирован как тяжелый. В ведомстве характер травм не уточнили.

- Полученные травмы, отнесены к тяжелой степени тяжести повреждения здоровья. Обстоятельства уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - заявили в надзорном органе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец погибшего из-за падения в люк сыктывкарца получит 800 тысяч рублей (подробности)