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НовостиОбщество22 апреля 2023 10:00

В Коми откроют 10 официальных пляжей

Всего будет оборудовано 71 место массового отдыха людей у воды
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Булатов Алексей

Автор фотографии: Булатов Алексей

В Коми этим летом на всю республику откроют всего 10 официальных пляжей, а вот мест для отдыха будет 71. Об этом сообщили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК.

Напомним, что минувшее лето унесло жизни 10 детей. Поэтому главной целью властей в этот период будет предотвращение трагедий, заявил руководитель региона Владимир Уйба.

- Обеспечение безопасности детей в период каникул – это зона ответственности не только родителей, но и всех заинтересованных сторон, профильных министерств, ведомств и организаций, - сказал он.

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