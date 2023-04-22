В Коми откроют 10 официальных пляжей

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В Коми этим летом на всю республику откроют всего 10 официальных пляжей, а вот мест для отдыха будет 71. Об этом сообщили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК.

Напомним, что минувшее лето унесло жизни 10 детей. Поэтому главной целью властей в этот период будет предотвращение трагедий, заявил руководитель региона Владимир Уйба.

- Обеспечение безопасности детей в период каникул – это зона ответственности не только родителей, но и всех заинтересованных сторон, профильных министерств, ведомств и организаций, - сказал он.

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