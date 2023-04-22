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НовостиОбщество22 апреля 2023 12:00

«Рваные раны и некроз»: в Коми на 7-летнюю школьницу напали бездомные собаки

Стало известно состояние школьницы, на которую напали собаки в Ухте
Источник:kp.ru
Фото из личного архива героев публикации

Фото из личного архива героев публикации

В Ухте на 7-летнюю девочку напали собаки. Школьница стала жертвой нападения псов еще прошлой осенью. Тогда ребенок вместе с друзьями играл на детской площадке, когда на нее набросилась агрессивная стая безнадзорных животных.

Тогда девочка получила серьезные ранения: врачи диагностировали множественные рваные раны, укусы, а в дальнейшем и некроз.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, говорит мама девочки Елена. По ее словам, они с дочерью прошли большой путь реабилитации, однако многочисленные шрамы останутся у школьницы на всю жизнь.

Как сообщает Ухта. Pro Город, прокуратура подавала иск на моральный ущерб, судья присудил 350 тысяч рублей. Следствие по уголовному делу длится уже шесть месяцев и еще не окончено. Точная дата остается неизвестной. Поэтому данную сумму семья пострадавшего ребенка еще не получила. Согласно экспертизе судмедэксперта, девочке был причинен вред здоровью средней тяжести.

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